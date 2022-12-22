Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü mü? Semra Güzel vekilliği neden düşürüldü?

PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi üzerine vatandaşlar Semra Güzel milletvekilliği neden düşürüldü? sorusuna yanıt aradı. Arama motorlarında ise Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü mü? Semra Güzel milletvekilliği neden düşürüldü? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

HDP milletvekili olan Semra Güzel'in vekilliğinin düşürüldüğü haberi üzerine vatandaşlar Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü mü? Semra Güzel milletvekilliği neden düşürüldü? sorularının yanıtını merak etti. Merak edilenler haberimizde yer alıyor.

SEMRA GÜZEL'İN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ MÜ, NEDEN DÜŞÜRÜLDÜ?

PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve hakkında fezleke hazırlanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği devamsızlık nedeniyle düşürüldü. Söz konusu karar 330 oyla kabul edildi. Meclis Genel Kurulu, tutuklu bulunan HDP'li Semra Güzel'in devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karma komisyonun dosyasını gündemine aldı. Güzel adına HDP Milletvekili Rüştü Tiryaki Genel Kurul'da savunma yaptı. İçtüzük gereği oylamanın yapılabilmesi için 24 saat geçmesi gerekiyordu.

Sürenin tamamlanmasıyla Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Genel Kurul'da oylama yapıldı. Oylama sonucunda 330 kabul oyu ile Güzel'in milletvekilliği düşürüldü. Güzel'in vekilliğinin düşmesi adına gereken 301 oy fazlalıkla sağlanmış oldu.

SEMRA GÜZEL KİMDİR?

Semra Güzel, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Aslen Mardin'in Derik ilçesinden olan HDPli vekil, ilk, orta ve liseyi Viranşehir'de tamamladı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Semra Güzel 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Diyarbakır Bölgesi,6'nci sıradan millet vekili seçilmiştir. Öldürülen PKK'lı terörist Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'yla fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezleke, Genel Kurul'a gönderilip onaylanırsa Güzel'in vekilliği düşürülecek.

29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK'nın operasyonunda öldürülen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü. Ortaya çıkan kareler, sosyal medyada büyük tepki toplarken konuyla ilgili hemen harekete geçildi. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi.