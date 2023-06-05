Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer kaç yaşında, nerelidir? Semra Dinçer biyografisi!
Gündem Haberleri
Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer kaç yaşında, nerelidir? Semra Dinçer biyografisi! merak ediliyor. Doğa Hakları görevinde bulunan Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer kaç yaşında, nerelidir? Semra Dinçer biyografisi! sorularına yanıt aranıyor. Peki, Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer kaç yaşında, nerelidir? Semra Dinçer biyografisi!
Doğa Hakları görevinde bulunan Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer kaç yaşında, nerelidir? Semra Dinçer biyografisi! sorularına yanıt aranıyor. Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer kaç yaşında, nerelidir? Semra Dinçer biyografisi! merak ediliyor. Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer kaç yaşında, nerelidir? Semra Dinçer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
SEMRA DİNÇER KİMDİR?
1966 Ankara doğumlu.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunu.
Atatürkçü Düşünce Derneği ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyesi.
Turizm ve inşaat sektörlerinde yöneticilik yaptı.
İngilizce biliyor.
Evli ve 2 çocuk annesi
Semra Dinçer 2018, CHP 27. dönem milletvekili adayıdır.