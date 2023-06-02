Semra Çağlar Gökalp yemin etti mi? Semra Çağlar Gökalp kimdir, kaç yaşında, nereli? Semra Çağlar Gökalp hayatı ve biyografisi!

Semra Çağlar Gökalp yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Semra Çağlar Gökalp yemin etti mi? merak ediliyor. Meclis yemin töreni bugün gerçekleşiyor. Semra Çağlar Gökalp yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Semra Çağlar Gökalp yemin etti mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Semra Çağlar Gökalp yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Semra Çağlar Gökalp yemin etti mi? Semra Çağlar Gökalp kimdir?

Bitlis milletvekili sayısı kaç? Bitlis milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Bitlis milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri! Detaylar haberimizdedir…

SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP YEMİN ETTİ Mİ?

28. Dönem yasama yılı yeminleri henüz devam ediyor. Milletvekilleri illerin alfabetik sıralamasına göre yemin etmektedirler. YSP Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp yemin etti.

SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP KİMDİR?

1988 yılında Bitlis'in Kayalıbağ köyünde doğdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. İngiltere'de dil eğitimi alan Gökalp, Van Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü ve AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünde görev aldı. Belediyeye kayyum atanmasından sonra KHK ile görevinden ihraç edilen Gökalp, İHDAntalya Şubesinde çalıştı.