Semolina nedir? Masterchef Semolina unu nedir?

Masterchef'te Semolina unu kullanıldı. Ardından seyirciler bu malzemeyi merak etti. Peki, Semolina nedir? Semolina unu nedir?

Masterchef'te kullanılan bir malzeme olan Semolina'nın ne olduğu merak edildi. Peki, Semolina nedir? Semolina unu nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEMOLİNA NEDİR?

Semolina hammaddesi buğday olan, iri taneli ve glütence zengin bir un çeşididir. Türkçesi irmiktir. Semolina irmik farkı sürekli araştırılır ancak semolinanın irmikten bir farkı yoktur. Semolina unu nedir diye baktığınızda karşınıza yine sık kullandığımız bizim irmik unu olarak bildiğimiz ürünün çıktığını göreceksiniz.

Semolina parlak ve sarı renkte bir üründür. Üretimi için genelde sert buğdaylar tercih edilir. Besin değeri yüksektir ve %73 gibi yüksek bir oranda karbonhidrat içerir. Semolina makarna üretiminde kullanılan bir üründür. Onun haricinde helvası da yapılır.

SEMOLİNA UNU NEDİR?

Semolina unu fiyat olarak günümüzde 10-15 TL (1 kg) aralığında satılan bir üründür. Evde bulunmadığında semolina unu yerine ne kullanılır sorusu sorulmaktadır. Semolina yerine diğer unlardan kullanmanız hazırladığınız ürünün istediğiniz kıvamda ve renkte olmamasına sebep olabilir.

Semolina unu nerede bulunur merak ediyorsanız evlere hizmet veren getir ve sanal market gibi uygulamalara bakabilirsiniz.