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Semiramis Pekkan kimdir? Sorusu, zaman zaman birçok kişi tarafından araştırılıyor. Eserleri ve Ajda Pekkan ile akraba olup olmadığı gibi birçok soru arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde merak edilen Semiramis Pekkan kimdir? Gibi soruları yanıtladık. Peki, Semiramis Pekkan kimdir? Semiramis Pekkan kaç yaşında, nereli? Semiramis Pekkan hayatı ve biyografisi!

SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?

Semiramis Pekkan 30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Semiramis Pekkan Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısı olarak bilinmektedir. Babanın subay, annenin ev hanımı olduğu Pekkan ailesinin en küçük ferdidir. Ajda Pekkan'ın kardeşi olan sanatçı 1964 yılı yapımlı "Kara Memed" adlı, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı filmiyle sinema kariyerine başlamıştır. Birçok filmde de rol alan Semiramis Pekkan, sinemanın yanı sıra 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak çalışmıştır.

Müzik kariyerine 1968 yılında başlayan Semiramis Pekkan, ileriki yıllarda iki Altın Plak Ödülü almıştır. Ajda Pekkan'ın kardeşi olan Semiramis Pekkan, evlendikten sonra sinema ve müzik hayatını noktalamıştır. Sanatçının Columbia, Odeon ve Kervan Plak etiketli toplam üç stüdyo albümü ve çok sayıda 45'liği bulunmaktadır. 2004 yılında Phuket Adası'ndaki evinde tatildeyken Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi'nden sağ kurtuldu.54 yıllık uzun bir aradan sonra dönüş yaptı.Bana Yalan Söylediler şarkısını yeniden seslendirdi.Müzik çalışmalarına devam edecek.