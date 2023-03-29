Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Semiramis Pekkan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Semiramis Pekkan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Semiramis Pekkan kimdir? Semiramis Pekkan kaç yaşında, nereli? Semiramis Pekkan hayatı!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Semiramis Pekkan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Semiramis Pekkan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Semiramis Pekkan kimdir? Semiramis Pekkan kaç yaşında, nereli? Semiramis Pekkan hayatı! Detaylar haberimizde.

SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?

Semiramis Pekkan (d. 30 Eylül 1948, İstanbul), Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısı. Babanın subay, annenin ev hanımı olduğu Pekkan ailesinin en küçük ferdidir. Ajda Pekkan'ın kardeşi olan sanatçı 1964 yılı yapımlı "Kara Memed" adlı, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı filmiyle sinema kariyerine başlamıştır. Birçok filmde de rol alan Semiramis Pekkan, sinemanın yanı sıra 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak çalışmıştır. Müzik kariyerine 1968 yılında başlayan Semiramis Pekkan, ileriki yıllarda iki Altın Plak Ödülü almıştır. Ajda Pekkan'ın kardeşi olan Semiramis Pekkan, evlendikten sonra sinema ve müzik hayatını noktalamıştır. Sanatçının Columbia, Odeon ve Kervan Plak etiketli toplam üç stüdyo albümü ve çok sayıda 45'liği bulunmaktadır. 2004 yılında Phuket Adası'ndaki evinde tatildeyken Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi'nden sağ kurtuldu.54 yıllık uzun bir aradan sonra dönüş yaptı.Bana Yalan Söylediler şarkısını yeniden seslendirdi.Müzik çalışmalarına devam edecek.