Son günlerde süper star Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan magazin gündeminden düşmüyor. Sağlıklı ve fit görünümü ile genç kızları kıskandıran Semiramis Pekkan özel hayatı ile de merak edildi. Peki, Semiramis Pekkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Semiramis Pekkan'ın ilk eşi kimdir? Semiramis Pekkan evli mi? Ajda mı büyük Semiramis mi?

Magazin gündeminde Semiramis Pekkan'ın hayatı konuşuluyor. Her zaman bakımlı, fit bir görünüme sahip olan Semiramis Pekkan özel hayatı ile de en çok merak edilen isimlerden biri. Peki, Semiramis Pekkan kimdir, kaç yaşında, nereli?Semiramis Pekkan'ın ilk eşi kimdir? Semiramis Pekkan evli mi? Ajda mı büyük Semiramis mi?

SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Semiramis Pekkan, İstanbul'da 30 Eylül 1948'de dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından Çamlıca Kız Lisesi'ne başladı, ancak son sınıfta okulu bıraktı. Ünlü pop yıldızı Ajda Pekkan'ın da kardeşi olan Semiramis Pekkan, çocukluğunu babasının işi nedeniyle Gölcük'te geçirdi.

SEMİRAMİS PEKKAN'IN İLK EŞİ KİMDİR, EVLİ Mİ?

Sinema sektöründe oyunculuk kariyerine 1964 yılında "Kara Memed" filmiyle başladı ve 20'den fazla filmde rol aldı. Aynı dönemde, sevgilisi Haldun Dormen'in teşviki ve desteğiyle tiyatroya adım attı ve çeşitli rollerde sahne aldı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1965-1966 yıllarında "Bozuk Düzen", "Meydan Sahnesi", "Brooklyn Köprüsü", "Ninocka" ve "On Küçük Zenci" gibi oyunlarda başarılı performanslar sergiledi.