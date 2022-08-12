Eğitimcilerin katılacağı 2022-2023 Eylül ayı seminerleri hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. . Fakat bu seminerler online mı olacak yoksa yüz yüze mi sorusu henüz netleşmedi. Peki, seminerler uzaktan mı olacak? Seminerler online mı, yüz yüze mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Haziran ayında katıldığı bir Tv programında Haziran sonu seminerleri ve sonraki seminerlerin online olarak yapılacağını açıklamıştı. Ancak henüz resmi açıklama gelmedi. Seminerler uzaktan mı olacak? Seminerler online mı, yüz yüze mi?

SEMİNERLER UZAKTAN MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise Haziran ayında katıldığı bir Tv programında Haziran sonu seminerleri ve sonraki seminerlerin online olarak yapılacağını açıklamıştı. Ancak henüz resmi açıklama gelmedi.

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