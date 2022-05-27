Seminerler uzaktan mı? Yazın öğretmen seminerleri online mı? - Haberler

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Seminerler uzaktan mı? Yazın öğretmen seminerleri online mı?

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Seminerler uzaktan mı? Yazın öğretmen seminerleri online mı?

Yaz tatili yaklaşırken öğretmenler, okula gidip gitmeyeceklerini seminerlerin olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Seminerler uzaktan mı? Öğretmen seminerleri online mı? sorularına yanıt arandı.

Seminerler uzaktan mı, öğretmen seminerleri online mı sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI?

Öğretmen Haziran ayı semimer tarihi şu an için netlik kazanmadı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin 17 Haziran'da sona ereceği düşünülürse öğretmen seminerlerinin de Haziran'ın 20 24 tarihleri arasında olacağı açıklandı.

Öğretmen seminerlerine katılım zorunlu oluyor. Ancak 2022 Haziran seminerlerine katılımın zorunlu mu isteğe bağlı mı olup olmadığına dair henüz açıklama gelmedi.

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