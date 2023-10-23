Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da öğretmenlerle yaptığı görüşmelerde, daha önceki uygulama nedeniyle yüz yüze programların ertelenmesi talepleriyle karşılaştığını belirterek, bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer dönemi ile ilgili karar alındığı açıklandı. Peki, Seminerler online mi oldu Öğretmen seminerler yüz yüze mi, online mı olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da öğretmenlerle yaptığı görüşmelerde, seminer döneminin sadece kasım ara tatili için online yapılmasına karar verdiğini açıkladı. Peki, Öğretmen seminerler yüz yüze mi, online mı olacak? Seminerler online mi oldu?

ÖĞRETMEN SEMİNERLER YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da öğretmenlerle yaptığı görüşmelerde, daha önceki uygulama nedeniyle yüz yüze programların ertelenmesi talepleriyle karşılaştığını belirterek, bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdiğini bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meslektaşı öğretmenlerle eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalıştıklarını, dönem arası tatilleri, bu anlamda planlama ve değerlendirme için önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Hem yaz boyu hayata geçirilen değişikliklerin değerlendirilmesi hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacaklara odaklanmış bir planlama hazırladıklarını aktaran Tekin, ilgili genel müdürlerin çevrim içi sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları kaydetti:

"Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım. Bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun."