Seminerler online mı olacak? MEB Nisan seminerleri uzaktan mı yapılacak? Ara tatil online mı olacak?

Seminerler online mı? MEB tarafından yayınlanan takvime göre ikinci dönem ara tatili, 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Nisan ara tatili yaklaştıkça öğretmenler Seminerler online mı olacak? Nisan seminerleri uzaktan mı yapılacak? Ara tatil online mı olacak? MEB duyurular araştırmaları yapmaya başladı. İşte detaylar...

SEMİNERLER ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1.dönemdeki ara tatil için Öğretmenlerin 15-22 Kasım'da ara tatilde okullara gelmeyeceğini söylemişti. 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirtip Mesleki eğitimlerinin online verileceğini ifade etmişti.

Nisan ara tatili yaklaştıkça öğretmenler Seminerler online mı olacak? Seminerler uzaktan mı, ara tatil online mı olacak sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Özer katıldığı bir canlı yayında konuyla ilgili Nisan ayı seminerlerinin online olacağını belirtti.

OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Yayınlanan takvime göre ikinci dönem ara tatili, 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de alınacak.

MEB 2021 - 2022 RESMİ TAKVİMİ

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.

Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022'de alınacak.

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