Survivor, Ütopya gibi programlar ile tanıdığımız Semih Öztürk'ün eşi merak ediliyor. Ütopya programında başlayan ilişkilerini evliliği götüren ikili hakkında merak edilenler var. Peki, Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kimdir? Kurretülayn Matur kaç yaşında, nereli?

Semih Öztürk'ün özel hayatı merak edilirken eşi Kurretülayn Matur da araştırılıyor. Survivor yarışmasına katılan ve ardından Survivor Panorama ile ekranlara gelen Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kimdir? Kurretülayn Matur kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?

Kurretülayn Matur, 31 Ekim 1990 yılında Ankara/Keçiören'de dünyaya geldi. Kurretülayn'ın anlamı Arapça'da nur gözlü anlamına gelmektedir. Babası Mardinli olan Kurretülayn Matur'un annesi ise Ispartalı'dır.

2012 yılında Kanal D'de yayınlanan ilk sezon Ertem Şener'in, 2. Sezon Zuhal Topal'ın sunduğu "Kazanmak İçin 1 Dakika" adlı bir yarışma programına ilk sezon katıldı. Bu yarışmayı kazanarak 16 bin liranın sahibi oldu.

2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı.

2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada Kurretülayn Matur; Altar Gültekin, Çağdaş Tahsin Yıldız, Gamze Çetinkaya, İnci Satır, İnci Melek Bozkaya, Ahmet Arda Sezen, Murat Rışvan, Özlem Sezgin, Semih Öztürk, Serkan Ercan, Tezcan Fenerliler, Tuğçe Aksoylu, Tuncay Kes, Türkan Gözcü ile yarıştı.

Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, 19 Haziran 2020'de evlenmişlerdi.