Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur'dan haber geldi. Konu hakkında sessizliğini bozan Matur, konu hakkında yaptığı açıklamalar ile birlikte Semih Öztürk - Kurretülayn Matur neden boşanıyor? Sorusunu açıklığa kavuşturdu. Peki, Semih Öztürk - Kurretülayn Matur neden boşanıyor? Semih Öztürk - Kurretülayn Matur boşanıyor mu?

Semih Öztürk - Kurretülayn Matur neden boşanıyor? Bir televizyon programında tanışıp evlenen Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur'un uzun zamandır ayrılığın eşiğinde olduğu konuşuluyordu. Öztürk'ün Survivor Ekstra programından kovulma sebebi olduğu iddia edilen eşi Kurretülayn Matur, boşanma haberleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Semih Öztürk - Kurretülayn Matur neden boşanıyor? Semih Öztürk - Kurretülayn Matur boşanıyor mu?

SEMİH ÖZTÜRK - KURRETÜLAYN MATUR NEDEN BOŞANIYOR?

Kurretülayn Matur, "Boşanma haberleri doğrudur. Her ikimizin de hakkında hayırlısı olsun" açıklamasında bulundu. Kurretülayn Matur, Göz6 programı yıllarından beri küslük yaşadığı Alpay Kazan'ın ölümü sonrası yaptığı, "Hakkımı helal etmiyorum" paylaşımıyla Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Dostu Alpay Kazan'ı kanserden kaybeden Acun Ilıcalı, Matur'un paylaşımının faturasını Semih Öztürk'e kestiği ve ünlü yorumcuyu programdan çıkardığı iddia edilmişti.