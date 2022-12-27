Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur boşandı mı, neden boşandı? Semih ve Kurretülayn ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Semih Öztürk Kurretülayn Matur boşandı mı, boşanıyor mu merak ediliyor. 'Ütopya' programında tanışıp evlenen Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur'un uzun zamandır ayrılığın eşiğinde olduğu konuşuluyordu. Peki, Semih Kurretülayn ayrıldı mı, neden ayrıldı? Semih Kurretülayn boşandı mı, neden boşandı?

Semih Öztürk Kurretülayn Matur neden boşanıyor? Semih Öztürk Kurretülayn Matur boşandı mı, boşanıyor mu merak ediliyor. 'Ütopya' programında tanışıp evlenen Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur'un uzun zamandır ayrılığın eşiğinde olduğu konuşuluyordu. Peki, Semih Kurretülayn ayrıldı mı, neden ayrıldı? Semih Kurretülayn boşandı mı, neden boşandı? İşte detaylar...

SEMİH ÖZTÜRK VE KURRETÜLAYN MATUR BOŞANIYOR MU?

Uzun zamandır ayrılığın eşiğinde olduğu konuşulan, "Ütopya" programında tanışıp evlenen Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur'dan haber geldi. Konu hakkında sessizliğini bozan Matur, "Boşanma haberleri doğrudur. Her ikimizin de hakkında hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

"BOŞANMA HABERLERİ DOĞRUDUR"

Kurretülayn Matur, "Boşanma haberleri doğrudur. Her ikimizin de hakkında hayırlısı olsun" açıklamasında bulundu. Kurretülayn Matur, Göz6 programı yıllarından beri küslük yaşadığı Alpay Kazan'ın ölümü sonrası yaptığı, "Hakkımı helal etmiyorum" paylaşımıyla Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Dostu Alpay Kazan'ı kanserden kaybeden Acun Ilıcalı, Matur'un paylaşımının faturasını Semih Öztürk'e kestiği ve ünlü yorumcuyu programdan çıkardığı iddia edilmişti.

"EVLİLİKLER ARKADAŞLIĞIN OLMAMASINDAN BİTER"

Kurretülayn Matur'un doğum gününü eşinden ayrı geçirmesi ve ikilinin bir süredir beraber görüntü vermemesi, ayrılık dedikodularını alevlendirmişti. Matur, bu dedikodulardan sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nietzche'nin, "Evlilikler aşkın olmamasından değil, arkadaşlığın olmamasından biter. Bir evlilik yaparken kendimize şu soruyu sormalıyız: Sonu yaşlılık olan o uzun yol boyunca bu insanla sohbet etmekten keyif alacağına inanıyor musun?" notunu paylaşmıştı.

YARIŞMADA TANIŞIP EVLENMİŞLERDİ"

2014 yılının ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yarışma programı 'Ütopya' adlı yarışmaya katılan Kurretülayn Matur, Semih Öztürk ile birlikte yarışmıştı. 2014 yılından beri ilişkileri devam eden Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, 19 Haziran 2020'de evlenmişti. Kurretülayn Matur eşiyle beraber nikah sonrası balayına çıkmıştı. Tatilden romantik karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikiliden Kurretülayn Matur'un verdiği küvet pozu tepkilere yol açmıştı.