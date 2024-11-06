Semih Kılıçsoy Malmö gol izle!
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Beşiktaş, İsveç'in Malmö takımını 2-1 mağlup etti. İşte Semih Kılıçsoy Malmö gol izleme linki!
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda İsveç ekibi Malmö'yle karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın ilk golü maçın 76'ncı dakikasında Ernest Muçi'den geldi. Semih Kılıçsoy, 85'inci dakikada Beşiktaş lehine farkı ikiye çıkardı. Peki, Semih Kılıçsoy Malmö gol izleme linkivar mı?
SEMİH KILIÇSOY MALMÖ GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda İsveç ekibi Malmö'yle karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın ilk golü maçın 76'ncı dakikasında Ernest Muçi'den geldi.
Semih Kılıçsoy, 85'inci dakikada Beşiktaş lehine farkı ikiye çıkardı.
Maçın uzatma dakikalarında Malmö, Soren Rieks'le skoru 2-1'e getirdi.
Maç 2-1 ona erdi.
İşte Semih'in golü:
?GOOOLL!! Semih Kılıçsoy harika gol!! Topu aldı, yıkılmadı, kaleyi gördü, golü attı!! Şimdi skor 2-0!! pic.twitter.com/jPc0F8Ghcu— TRT Spor (@trtspor) November 6, 2024