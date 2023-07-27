Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy gol izle!
Gündem Haberleri
Bu akşam Beşiktaş Tirana maçı oynanıyor. Beşiktaş Tirana maçı kaç kaç merak ediliyor. Maçta son dakika golü atan Semih'i araştırdı. Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy gol izle!
Beşiktaş - Tirana maçı 3-1'lik Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi. Maçın son dakikasında Semih Kılıçsoy gol attı. Peki, Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy gol izle!
SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?
Doğum tarihi: 15 Ağustos 2005 (17 yıl yaşında), İstanbul
Şu andaki takımları: Beşiktaş (#90 / Forvet), Beşiktaş 19 Yaş Altı Futbol Takımı (Forvet)
Boy: 1,78 m
Numarası: 35
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş takımında santrafor pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur.
SEMİH KILIÇSOY GOL İZLE!
Semih Kılıçsoy golünü S Sport platformlarından izleyebilirsiniz.