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Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy gol izle!

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Bu akşam Beşiktaş Tirana maçı oynanıyor. Beşiktaş Tirana maçı kaç kaç merak ediliyor. Maçta son dakika golü atan Semih'i araştırdı. Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy gol izle!

Beşiktaş - Tirana maçı 3-1'lik Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi. Maçın son dakikasında Semih Kılıçsoy gol attı. Peki, Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy gol izle!

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ağustos 2005 (17 yıl yaşında), İstanbul

Şu andaki takımları: Beşiktaş (#90 / Forvet), Beşiktaş 19 Yaş Altı Futbol Takımı (Forvet)

Boy: 1,78 m

Numarası: 35

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş takımında santrafor pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur.

SEMİH KILIÇSOY GOL İZLE!

Semih Kılıçsoy golünü S Sport platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Beşiktaş 3. Sayfa Gündem Spor Haberler Son Dakika

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