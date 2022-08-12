Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya, profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı. Gelişme sonrası Semih Kaya futbolu bıraktı mı? Semih Kaya kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı gibi konular merak edildi.

Son olarak Galatasaray forması giyen Semih Kaya, profesyonel futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 31 yaşındaki oyuncu, aktif Futbol hayatını sonlandırdığını duyurdu. Peki, Semih Kaya kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Semih Kaya futbolu bıraktı mı?

SEMİH KAYA FUTBOLU BIRAKTI MI?

Semih Kaya'nın veda mesajı:

"Merhaba, bugün hayatımın en büyük kararlarından birini sizlere açıklamak için karşınızdayım. 20 senelik tutkuma, profesyonel futbolculuk kariyerime veda etme kararı aldım. Hayatın başka yönlerinde de kendimi denemek, yeni şeyler keşfedebilmek için futbolculuk kariyerime profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray'da noktalıyorum. Yenikent'te doğdum, Galatasaray'da büyüdüm. Kupalar kazandım, Avrupa'da futbol oynadım, ödüller aldım... Yani kısacası hayatımdaki en önemli şeyleri futbolla başardım. 15 yaşındayken Florya'ya ilk adım atışımı ve daha 16 yaşındayken Ali Sami Yen tribünlerinde adımı duyduğum zamanı hatırlamak bana her zaman güç verecek."