Semih Esen kimdir? Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

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SEMİH ESEN KİMDİR?

Semih Esen, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı'dır.

Semih Esen 1972 yılında dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğretimini memur olan babasının mesleği nedeniyle Kayseri ve Ankara'da tamamlamıştır. Ankara Başkent Lisesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdi. Öğreniminin ardından vatani görevini yedek subay olarak tamamlayan Esen, Antalya'da serbest avukatlık yaparak meslek hayatına başladı. Mesleğe başlamasıyla birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesindeki sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı.

Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi'nde yürütme kurulu üyeliği görevini üstlenen Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Eğitim Sekreterliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2019 Yerel Seçimleri'nde Antalya ili Konyaaltı İlçesi Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir. Evli olan Semih ESEN, Melis ve Sinem isminde iki kız çocuk babasıdır.

Semih Esen, 22 Aralık Çarşamba 2021 Masterchef dış oyununda yarışmada yer alacak olan konuklardan birisidir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Semih Esen'in İnstagram'da 19 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabını "@semih.esen" adresinden takip edebilirsiniz.

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