Semicenk Unutmak öyle kolay mı sandın sözleri! Unutmak öyle kolay mı sandın şarkı sözleri!
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Son zamanlarda birçok kişi tarafından sevilen ve sözleri merak edilen şarkılardan birisi olan Semicenk Unutmak öyle kolay mı sandın sözleri sıklıkla araştırılıyor. İşte Semicenk Unutmak öyle kolay mı sandın sözleri! Unutmak öyle kolay mı sandın şarkı sözleri!
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SEMİCENK UNUTMAK ÖYLE KOLAY MI SANDIN SÖZLERİ
Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil
İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim
Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil
İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim
Sağa sola sardım bu gece
Umutlarım kaldı ellerinde
Alışmak zor gibi gelir ama
Kokun hala ezberimde
Kalbin gözü açıldı
Çoktan doymaz
Feryadımı duymaz
Can candan ayrı kalmaz, kalmaz
Zaman gelir geçer kalır izi
Bir vedanla harcadın bizi
Yaşarken öldüğüm ve gömdüğüm
Yalnızlığım anlatır beni
Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil
İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim
Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil
İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim