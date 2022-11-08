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Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri! Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın sözleri!

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Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri! Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın sözleri!

Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısının sözleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çıktığı günden beri dillerden düşmeyen şarkı kısa sürede sevildi. Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri ise merak edildi. İşte Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri! Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın sözleri!

Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri aratılıyor. Semicenk'in yeni şarkısının sözleri arama motorlarında aratılıyor. İşte Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri! Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın sözleri!

SEMİCENK- UNUTMAK ÖYLE KOLAY MI SANDIN ŞARKI SÖZLERİ

Unutmak öyle kolay mı sandın

Kolaysa söyle hemen unuturum

Bir gün daha dayanmak zor

Yarın da sonum belli değil

İnsan biraz sevmez mi

Hatır bilip düşünmez mi

Kendimi bitirdim peşinde

Kalsın yanına boş verdim

Unutmak öyle kolay mı sandın

Kolaysa söyle hemen unuturum

Bir gün daha dayanmak zor

Yarın da sonum belli değil

İnsan biraz sevmez mi

Hatır bilip düşünmez mi

Kendimi bitirdim peşinde

Kalsın yanına boş verdim

Sağa sola sardım bu gece

Umutlarım kaldı ellerinde

Alışmak zor gibi gelir ama

Kokun hala ezberimde

Kalbin gözü açıldı

Çoktan doymaz

Feryadımı duymaz

Can candan ayrı kalmaz, kalmaz

Zaman gelir geçer kalır izi

Bir vedanla harcadın bizi

Yaşarken öldüğüm ve gömdüğüm

Yalnızlığım anlatır beni

Unutmak öyle kolay mı sandın

Kolaysa söyle hemen unuturum

Bir gün daha dayanmak zor

Yarın da sonum belli değil

İnsan biraz sevmez mi

Hatır bilip düşünmez mi

Kendimi bitirdim peşinde

Kalsın yanına boş verdim

Unutmak öyle kolay mı sandın

Kolaysa söyle hemen unuturum

Bir gün daha dayanmak zor

Yarın da sonum belli değil

İnsan biraz sevmez mi

Hatır bilip düşünmez mi

Kendimi bitirdim peşinde

Kalsın yanına boş verdim

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