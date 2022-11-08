Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri! Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın sözleri!
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Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkısının sözleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çıktığı günden beri dillerden düşmeyen şarkı kısa sürede sevildi. Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri ise merak edildi. İşte Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri! Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın sözleri!
Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri aratılıyor. Semicenk'in yeni şarkısının sözleri arama motorlarında aratılıyor. İşte Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri! Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın sözleri!
SEMİCENK- UNUTMAK ÖYLE KOLAY MI SANDIN ŞARKI SÖZLERİ
Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil
İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim
Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil
İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim
Sağa sola sardım bu gece
Umutlarım kaldı ellerinde
Alışmak zor gibi gelir ama
Kokun hala ezberimde
Kalbin gözü açıldı
Çoktan doymaz
Feryadımı duymaz
Can candan ayrı kalmaz, kalmaz
Zaman gelir geçer kalır izi
Bir vedanla harcadın bizi
Yaşarken öldüğüm ve gömdüğüm
Yalnızlığım anlatır beni
Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil
İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim
Unutmak öyle kolay mı sandın
Kolaysa söyle hemen unuturum
Bir gün daha dayanmak zor
Yarın da sonum belli değil
İnsan biraz sevmez mi
Hatır bilip düşünmez mi
Kendimi bitirdim peşinde
Kalsın yanına boş verdim