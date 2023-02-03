Semicenk & Reynmen - Yana Yana şarkı sözleri! 'Yana Yana' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Gündem Haberleri
Semicenk ve Reynmen 'in birlikte söyledikleri Yana Yana şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yana Yana şarkı sözleri nelerdir? Yana Yana şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Semicenk & Reynmen - Yana Yana şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Semicenk'e aittir.
SEMİCENK & REYNMEN - YANA YANA SÖZLERİ
Yana yana sevdik bazen
Çok kez unutulup
Gidenin ardından hep kahrolan bi kul
Varsa sözüme güven beni anla nolur
Bozuksa ruhun zaten bana yazık olur
***
Yana yana sevdik bazen
Çok kez unutulup
Gidenin ardından hep kahrolan bi kul
Varsa sözüme güven beni anla nolur
Bozuksa ruhun zaten bana yazık olur
***
Bir gün gelecek her yüzü göreceksin
Tattığın her sözün ve her günün boşa geçti öğreneceksin
Yine aynı yerde kalıp
Gidersen yarım kalır
Düştüğü yerden kalkıp yeniden yazılan kaderine güleceksin
***
Zaman hiç vermedi aman
Geçiyor tüm teselliler yalan
Ben büyütmek istesemde onlar küçük kalmak ister gözümde
İmdat! ( Bir ihtimal daha )
Gel beni kurtar ( Benden bu kadar )
Zor olsada şartlar
Sabrım gerilir patlar bir anda
***
Yana yana sevdik bazen
Çok kez unutulup
Gidenin ardından hep kahrolan bi kul
Varsa sözüme güven beni anla nolur
Bozuksa ruhun zaten bana yazık olur
***
Yana yana sevdik bazen
Çok kez unutulup
Gidenin ardından hep kahrolan bi kul
Varsa sözüme güven beni anla nolur
Bozuksa ruhun zaten bana yazık olur