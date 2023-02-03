Semicenk & Reynmen - Yana Yana şarkı sözleri! 'Yana Yana' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Semicenk ve Reynmen 'in birlikte söyledikleri Yana Yana şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yana Yana şarkı sözleri nelerdir? Yana Yana şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Semicenk & Reynmen - Yana Yana şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Semicenk'e aittir.

SEMİCENK & REYNMEN - YANA YANA SÖZLERİ

Yana yana sevdik bazen

Çok kez unutulup

Gidenin ardından hep kahrolan bi kul

Varsa sözüme güven beni anla nolur

Bozuksa ruhun zaten bana yazık olur

***

Yana yana sevdik bazen

Çok kez unutulup

Gidenin ardından hep kahrolan bi kul

Varsa sözüme güven beni anla nolur

Bozuksa ruhun zaten bana yazık olur

***

Bir gün gelecek her yüzü göreceksin

Tattığın her sözün ve her günün boşa geçti öğreneceksin

Yine aynı yerde kalıp

Gidersen yarım kalır

Düştüğü yerden kalkıp yeniden yazılan kaderine güleceksin

***

Zaman hiç vermedi aman

Geçiyor tüm teselliler yalan

Ben büyütmek istesemde onlar küçük kalmak ister gözümde

İmdat! ( Bir ihtimal daha )

Gel beni kurtar ( Benden bu kadar )

Zor olsada şartlar

Sabrım gerilir patlar bir anda

***

Yana yana sevdik bazen

Çok kez unutulup

Gidenin ardından hep kahrolan bi kul

Varsa sözüme güven beni anla nolur

Bozuksa ruhun zaten bana yazık olur

***

Yana yana sevdik bazen

Çok kez unutulup

Gidenin ardından hep kahrolan bi kul

Varsa sözüme güven beni anla nolur

Bozuksa ruhun zaten bana yazık olur