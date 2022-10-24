Semicenk - Masal Gibi sözleri! 'Masal Gibi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Semicenk'in yeni şarkısı Masal Gibi, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Semicenk - Masal Gibi şarkı sözleri nelerdir? Masal Gibi şarkısının sözleri nedir? Şarkı sözleri sizlerle...
Semicenk - Masal Gibi şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Semicenk'e aittir.
MASAL GİBİ ŞARKI SÖZLERİ
Yarın da güneş doğacak
Ama bende battı çoktan masal gibi
Kördüğüm bu halim
Çözülmez bin defa da yaksan
Şöyle bi baksan
Canımı yaksan
Öylece kalsam
Nefesim olsan
***
Yarın da güneş doğacak
Ama bende battı çoktan masal gibi
Kördüğüm bu halim
Çözülmez bin defa da yaksan
Şöyle bi baksan
Canımı yaksan
Öylece kalsam
Nefesim olsan
***
Yağıyor üzerime insafsız yağmur
Derdini dök bir daha doldur
Sen keyfini çat ben huzursuzum
Al kadehi doldur
***
Yak sigaranı vur ciğerine yansın
Yandıkça hatırlarsın
Sana değerini, sebebini anlatsın
***
Yarında güneş doğacak
Ama bende battı çoktan masal gibi
Kördüğüm bu halim
Çözülmez bin defa da yaksan
Şöyle bi baksan
Canımı yaksan
Öylece kalsam
Nefesim olsan
***
Yarın da güneş doğacak
Ama bende battı çoktan masal gibi
Kördüğüm bu halim
Çözülmez bin defa da yaksam
Şöyle bi baksan
Canımı yaksan
Öylece kalsam
Nefesim olsan