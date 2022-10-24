Semicenk - Masal Gibi sözleri! 'Masal Gibi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Semicenk'in yeni şarkısı Masal Gibi, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Semicenk - Masal Gibi şarkı sözleri nelerdir? Masal Gibi şarkısının sözleri nedir? Şarkı sözleri sizlerle...

Semicenk - Masal Gibi şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Semicenk'e aittir.

MASAL GİBİ ŞARKI SÖZLERİ

Yarın da güneş doğacak

Ama bende battı çoktan masal gibi

Kördüğüm bu halim

Çözülmez bin defa da yaksan

Şöyle bi baksan

Canımı yaksan

Öylece kalsam

Nefesim olsan

***

Yarın da güneş doğacak

Ama bende battı çoktan masal gibi

Kördüğüm bu halim

Çözülmez bin defa da yaksan

Şöyle bi baksan

Canımı yaksan

Öylece kalsam

Nefesim olsan

***

Yağıyor üzerime insafsız yağmur

Derdini dök bir daha doldur

Sen keyfini çat ben huzursuzum

Al kadehi doldur

***

Yak sigaranı vur ciğerine yansın

Yandıkça hatırlarsın

Sana değerini, sebebini anlatsın

***

Yarında güneş doğacak

Ama bende battı çoktan masal gibi

Kördüğüm bu halim

Çözülmez bin defa da yaksan

Şöyle bi baksan

Canımı yaksan

Öylece kalsam

Nefesim olsan

***

Yarın da güneş doğacak

Ama bende battı çoktan masal gibi

Kördüğüm bu halim

Çözülmez bin defa da yaksam

Şöyle bi baksan

Canımı yaksan

Öylece kalsam

Nefesim olsan