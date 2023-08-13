Semicenk kimdir? Semicenk kaç yaşında, gerçek adı ne? Semicenk hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Semicenk oluyor ve vatandaşlar tarafından Semicenk kimdir? Sorusu araştırılıyor. Şarkılarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Semicenk'in gerçek ismi, hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Semicenk kimdir? Semicenk kaç yaşında, ne iş yapıyor? Semicenk hayatı ve biyografisi!

Semicenk kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Semicenk kimdir? Ve Semicenk kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Semicenk kimdir? Semicenk kaç yaşında, ne iş yapıyor? Semicenk hayatı ve biyografisi!

SEMİCENK KİMDİR?

Semicenk 2019 senesinde O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştır ve bu yarışmada yarı finale kadar çıkmıştır. O Ses Türkiye programında Hadise'nin takımında yer almıştır. Birçok başarılı parçanın sahibi olan Semicenk'in Youtube'da şarkıları milyonlarca kez dinlenmiştir. Semicenk en son 6 Mayıs 2022 tarihinde "Herkes Gibisin" parçasını çıkartmıştır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Semicenk'in İnstagram'da 123 bin takipçisi bulunmaktadır.

SEMİCENK'İN GERÇEK ADI NE?

Semicenk'in gerçek ismi 'Cenk Baş' 'tır. Semicenk mahlası ile birlikte dijital platformlarda şarkılarını yayınlamaktadır.