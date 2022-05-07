Semicenk kimdir, gerçek adı ne? Şarkıcı Semicenk (Cenk Baş) kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Semicenk kimdir? merak edilen konular arasında geliyor. Peki, şarkıcı Semicenk kimdir, gerçek ismi nedir? İşte detaylar...

SEMİCENK KİMDİR, GERÇEK İSMİ NE?

Semicenk'in gerçek ismi 'Cenk Baş' 'tır. Semicenk 2019 senesinde O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştır ve bu yarışmada yarı finale kadar çıkmıştır. O Ses Türkiye programında Hadise'nin takımında yer almıştır. Birçok başarılı parçanın sahibi olan Semicenk'in Youtube'da şarkıları milyonlarca kez dinlenmiştir. Semicenk en son 6 Mayıs 2022 tarihinde "Herkes Gibisin" parçasını çıkartmıştır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Semicenk'in İnstagram'da 123 bin takipçisi bulunmaktadır.

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