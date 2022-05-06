Semicenk - Herkes Gibisin sözleri! 'Herkes Gibisin' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Semicenk'in yeni şarkısı Herkes Gibisin, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Semicenk - Herkes Gibisin sözleri! 'Herkes Gibisin' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...
Semicenk - Herkes Gibisin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Cenk Baş'a aittir.
SEMİCENK - HERKES GİBİSİN SÖZLERİ
Her şey bitermiş zamanla
İçinde kalmasın söyle bilelim
Bana layık soğuk vedansa
Unuttum artık herkes gibisin
***
Her şey bitermiş zamanla
İçinde kalmasın söyle bilelim
Bana layık soğuk vedansa
Unuttum artık herkes gibisin
***
Ne ara bu duruma düştük
Saftı gönlüm çabuk kaçtı elimden
Boşa geçti gördüm ömrümden çaldığın o günler
Kırıkları vardır elbet
Yaşamın bir parçasıydı her şey
Umut edip anılanlar yakılanlar yıkılanlar
Faydası yok sözlerin her nefeste başa sarar özlemin beni
Yoran bu kasveti tutamadım erken çözüldü dizlerim
***
Her şey bitermiş zamanla
İçinde kalmasın söyle bilelim
Bana layık soğuk vedansa
Unuttum artık herkes gibisin
***
Her şey bitermiş zamanla
İçinde kalmasın söyle bilelim
Bana layık soğuk vedansa
Unuttum artık herkes gibisin
***
Her şey bitermiş zamanla
İçinde kalmasın söyle bilelim
Bana layık soğuk vedansa
Unuttum artık herkes gibisin
***
Ne ara bu duruma düştük
Saftı gönlüm çabuk kaçtı elimden
Boşa geçti gördüm ömrümden çaldığın o günler
Kırıkları vardır elbet
Yaşamın bir parçasıydı her şey
Umut edip anılanlar yakılanlar yıkılanlar
Faydası yok sözlerin her nefeste başa sarar özlemin beni
Yoran bu kasveti tutamadım erken çözüldü dizlerim
***
Her şey bitermiş zamanla
İçinde kalmasın söyle bilelim
Bana layık soğuk vedansa
Unuttum artık herkes gibisin
***
Her şey bitermiş zamanla
İçinde kalmasın söyle bilelim
Bana layık soğuk vedansa
Unuttum artık herkes gibisin