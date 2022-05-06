Semicenk - Herkes Gibisin sözleri! 'Herkes Gibisin' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Semicenk - Herkes Gibisin sözleri! 'Herkes Gibisin' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Semicenk - Herkes Gibisin sözleri! 'Herkes Gibisin' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Semicenk'in yeni şarkısı Herkes Gibisin, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Semicenk - Herkes Gibisin sözleri! 'Herkes Gibisin' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

Semicenk - Herkes Gibisin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Cenk Baş'a aittir.

SEMİCENK - HERKES GİBİSİN SÖZLERİ

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

***

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

***

Ne ara bu duruma düştük

Saftı gönlüm çabuk kaçtı elimden

Boşa geçti gördüm ömrümden çaldığın o günler

Kırıkları vardır elbet

Yaşamın bir parçasıydı her şey

Umut edip anılanlar yakılanlar yıkılanlar

Faydası yok sözlerin her nefeste başa sarar özlemin beni

Yoran bu kasveti tutamadım erken çözüldü dizlerim

***

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

***

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

***

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

***

Ne ara bu duruma düştük

Saftı gönlüm çabuk kaçtı elimden

Boşa geçti gördüm ömrümden çaldığın o günler

Kırıkları vardır elbet

Yaşamın bir parçasıydı her şey

Umut edip anılanlar yakılanlar yıkılanlar

Faydası yok sözlerin her nefeste başa sarar özlemin beni

Yoran bu kasveti tutamadım erken çözüldü dizlerim

***

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

***

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

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