Semicenk - Herkes Gibisin sözleri! 'Herkes Gibisin' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Semicenk - Herkes Gibisin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Cenk Baş'a aittir.

SEMİCENK - HERKES GİBİSİN SÖZLERİ

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

***

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

***

Ne ara bu duruma düştük

Saftı gönlüm çabuk kaçtı elimden

Boşa geçti gördüm ömrümden çaldığın o günler

Kırıkları vardır elbet

Yaşamın bir parçasıydı her şey

Umut edip anılanlar yakılanlar yıkılanlar

Faydası yok sözlerin her nefeste başa sarar özlemin beni

Yoran bu kasveti tutamadım erken çözüldü dizlerim

***

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

***

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

***

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

***

Ne ara bu duruma düştük

Saftı gönlüm çabuk kaçtı elimden

Boşa geçti gördüm ömrümden çaldığın o günler

Kırıkları vardır elbet

Yaşamın bir parçasıydı her şey

Umut edip anılanlar yakılanlar yıkılanlar

Faydası yok sözlerin her nefeste başa sarar özlemin beni

Yoran bu kasveti tutamadım erken çözüldü dizlerim

***

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

***

Her şey bitermiş zamanla

İçinde kalmasın söyle bilelim

Bana layık soğuk vedansa

Unuttum artık herkes gibisin

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