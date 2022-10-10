Semicenk - Hangi Yüzüne Konuşacağım sözleri! 'Hangi Yüzüne Konuşacağım' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler...

Semicenk'in yeni şarkısı Hangi Yüzüne Konuşacağım, Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 1 milyon izlenmeyi ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hangi Yüzüne Konuşacağım şarkı sözleri nelerdir? Hangi Yüzüne Konuşacağım sözleri nedir? İşte tüm sözler...