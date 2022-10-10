Semicenk - Hangi Yüzüne Konuşacağım sözleri! 'Hangi Yüzüne Konuşacağım' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler...
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Semicenk'in yeni şarkısı Hangi Yüzüne Konuşacağım, Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 1 milyon izlenmeyi ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hangi Yüzüne Konuşacağım şarkı sözleri nelerdir? Hangi Yüzüne Konuşacağım sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Semicenk - Hangi Yüzüne Konuşacağım şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Semicenk'e aittir.
HANGİ YÜZÜNE KONUŞACAĞIM SÖZLERİ
Bilemedim hangi yüzüne konuşacağım,
Seçemedim ayrılığın adını,
Değerimi bilmesen de yanarım,
Gel etme gönlüm böyle yaşanır mı?
***
Bilemedim hangi yüzüne konuşacağım,
Seçemedim ayrılığın adını,
Değerimi bilmesen de yanarım,
Gel etme gönlüm böyle yaşanır mı?
***
Tamam dedim gücüm yeter,
Laf anlamaz ve dinlemez,
Hırs gözlerimde kan ter içinde kaldı,
Yalnız düştü bu beden.
***
Onlar değerini bilmez
Her gün ayrı safta bekler,
Dün yarını düşünürken
Geçti günler, bu günler.
***
Galiba şimdi uyanıyorum,
Kendimle başa çıkamıyorum,
Son vermeye gün saydığım,
Kaderime hatıranla güveniyorum.
***
Bilemedim hangi yüzüne konuşacağım,
Seçemedim ayrılığın adını,
Değerimi bilmesen de yanarım,
Gel etme gönlüm böyle yaşanır mı?
***
Bilemedim hangi yüzüne konuşacağım,
Seçemedim ayrılığın adını,
Değerimi bilmesen de yanarım,
Gel etme gönlüm böyle yaşanır mı?