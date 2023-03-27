Semicenk feat. Doğu Swag - Bir Anda Düşüverdim sözleri! 'Bir Anda Düşüverdim' şarkı sözleri nelerdir?
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Semicenk ve Doğu Swag 'ın yeni şarkısı Bir Anda Düşüverdim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içinde 950 bin izlenme ve 21 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bir Anda Düşüverdim şarkı sözleri nelerdir?
Semicenk feat. Doğu Swag - Bir Anda Düşüverdim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Semicenk & Doğu Swag ikilisine aittir.
BİR ANDA DÜŞÜVERDİM SÖZLERİ
Bir anda düşüverdim
Kendimi saldığım tek yamaçtan
Zar zor kaçabildim
İnkar edilen her yalandan
***
Bir anda düşüverdim
Saf tuttuğum sevdalardan
Umut bizi geçti
Vazgeçtim inanmaktan
***
Yana döne gittim aleve yine
Ellerimi batırdım canım acımadı bile
Kalmak gitmekten daha zor bak
Karşımdaki sahte suratına inat
***
Ölüm desen gitti 20 senem
Yanılmasam tahminimden erken vurdu dertler
Gurur basar kaldırımda ben de sendelerken
Delirmesem bari bir umudu beklemekten
***
Ya sabır, yazdım üç satır
Sonunda geldiğim harabelerdeyim
Bana gülmedin ama kader ne haldesin
Ben anlamam herkes yaşayacak misliyle ettiğini
***
Bir anda düşüverdim
Kendimi saldığım tek yamaçtan
Zar zor kaçabildim
İnkar edilen her yalandan
***
Bir anda düşüverdim
Saf tuttuğum sevdalardan
Umut bizi geçti
Vazgeçtim inanmaktan
***
Yıkıldım inanmaktan
Usandım inanmaktan
İnandığım yalana batmaktan
Canım acıya acıya susmaktan
***
Bana garezi mi var feleğin
Geceden kara gibi kaderim
Olamaz bu kadar kötü bir son ben
Kandım bi' rüya gibiydin
Bitmez sandım
Her şey bitermiş
***
Bir anda düşüverdim
Kendimi saldığım tek yamaçtan
Zar zor kaçabildim
İnkar edilen her yalandan
***
Bir anda düşüverdim
Saf tuttuğum sevdalardan
Umut bizi geçti
Vazgeçtim inanmaktan