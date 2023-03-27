Semicenk feat. Doğu Swag - Bir Anda Düşüverdim sözleri! 'Bir Anda Düşüverdim' şarkı sözleri nelerdir?

Semicenk ve Doğu Swag 'ın yeni şarkısı Bir Anda Düşüverdim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içinde 950 bin izlenme ve 21 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bir Anda Düşüverdim şarkı sözleri nelerdir?

Semicenk feat. Doğu Swag - Bir Anda Düşüverdim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Semicenk & Doğu Swag ikilisine aittir.

BİR ANDA DÜŞÜVERDİM SÖZLERİ

Bir anda düşüverdim

Kendimi saldığım tek yamaçtan

Zar zor kaçabildim

İnkar edilen her yalandan

***

Bir anda düşüverdim

Saf tuttuğum sevdalardan

Umut bizi geçti

Vazgeçtim inanmaktan

***

Yana döne gittim aleve yine

Ellerimi batırdım canım acımadı bile

Kalmak gitmekten daha zor bak

Karşımdaki sahte suratına inat

***

Ölüm desen gitti 20 senem

Yanılmasam tahminimden erken vurdu dertler

Gurur basar kaldırımda ben de sendelerken

Delirmesem bari bir umudu beklemekten

***

Ya sabır, yazdım üç satır

Sonunda geldiğim harabelerdeyim

Bana gülmedin ama kader ne haldesin

Ben anlamam herkes yaşayacak misliyle ettiğini

***

Bir anda düşüverdim

Kendimi saldığım tek yamaçtan

Zar zor kaçabildim

İnkar edilen her yalandan

***

Bir anda düşüverdim

Saf tuttuğum sevdalardan

Umut bizi geçti

Vazgeçtim inanmaktan

***

Yıkıldım inanmaktan

Usandım inanmaktan

İnandığım yalana batmaktan

Canım acıya acıya susmaktan

***

Bana garezi mi var feleğin

Geceden kara gibi kaderim

Olamaz bu kadar kötü bir son ben

Kandım bi' rüya gibiydin

Bitmez sandım

Her şey bitermiş

***

Bir anda düşüverdim

Kendimi saldığım tek yamaçtan

Zar zor kaçabildim

İnkar edilen her yalandan

***

Bir anda düşüverdim

Saf tuttuğum sevdalardan

Umut bizi geçti

Vazgeçtim inanmaktan