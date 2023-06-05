Semicenk & Doğu Swag - Pişman Değilim şarkı sözleri! 'Pişman Değilim' sözleri nelerdir?

Semicenk ve Doğu Swag'ın birlikte söyledikleri Pişman Değilim şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Pişman Değilim şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Semicenk feat. Doğu Swag - Pişman Değilim şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Semicenk & Doğu Swag ikilisine aittir.

PİŞMAN DEĞİLİM ŞARKI SÖZLERİ

Hiç pişman değilim senin olmaktan ( Senin olmaktan )

Hiç pişman değilim beni kırmandan ( Beni kırmandan )

Bir an bıkmadım savaşmaktan ( Bir adım daha atmaktan )

Her an gideceksin sanmaktan ( Kaçamam yalnızlıktan )

***

Hiç pişman değilim senin olmaktan ( Senin olmaktan )

Hiç pişman değilim beni kırmandan ( Beni kırmandan )

Bir an bıkmadım savaşmaktan ( Bir adım daha atmaktan )

Her an gideceksin sanmaktan ( Kaçamam yalnızlıktan )

***

Her şey yalandı bir can kaldı, verecek sana

Tövbesi olmayan günahkardı, yeri dolmayan

Hiç sanmıyorum atar mıydın, adım adım hatırladım

Bir sen vardın beni bana mahkum edip bıraktın

***

Mum misali rüzgara sönecek

Umutlarımı gömdüm gördün mü?

Bir hayli yorgun düşecek

Kanatlarını kırmış özgürlük

Peşinde bir kuş gibi

Daha çok söz var da bi ruh gibi

Varlığın yokluğuna sevgili

Dört yanım dertlerle çevirili ama

***

Hiç pişman değilim senin olmaktan ( Senin olmaktan )

Hiç pişman değilim beni kırmandan ( Beni kırmandan )

Bir an bıkmadım savaşmaktan ( Bir adım daha atmaktan )

Her an gideceksin sanmaktan ( Kaçamam yalnızlıktan )

***

Hiç pişman değilim senin olmaktan ( Senin olmaktan )

Hiç pişman değilim beni kırmandan ( Beni kırmandan )

Bir an bıkmadım savaşmaktan ( Bir adım daha atmaktan )

Her an gideceksin sanmaktan ( Kaçamam yalnızlıktan )