Sema Ramazanoğlu aday mı? 2023 Sema Ramazanoğlu milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Sema Ramazanoğlu aday mı? 2023 Sema Ramazanoğlu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Sema Ramazanoğlu aday mı? 2023 Sema Ramazanoğlu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...