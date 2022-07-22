Sema Moritz kimdir? Sema Moritz kaç yaşındaydı, nereli? Sema Moritz eserleri neler?
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Müziğini jazz a la turca olarak niteleyen Moritz, 1981 yılında Berlin'de üyelerini işçi kadınların oluşturduğu bir koro kurdu ve bu koroyu yönetti. Hayatı merak edilen Sema Moritz kimdir? Sema Moritz kaç yaşındaydı, nereli? Sema Moritz eserleri neler? Sema Moritz hayatı ve biyografisi nedir?
1987 yılında kendi grubu olan Sema&Taksim'i kurdu. Peki, Sema Moritz kimdir? Sema Moritz kaç yaşındaydı, nereli? Sema Moritz eserleri neler? Sema Moritz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
SEMA MORİTZ KİMDİR?
Sema Moritz (d. 14 Ağustos 1956, Ankara), Türk müzisyen, besteci.
Müziğini jazz a la turca olarak niteleyen Moritz, 1981 yılında Berlin'de üyelerini işçi kadınların oluşturduğu bir koro kurdu ve bu koroyu yönetti. 1984 yılında Berlin Kreuzberg Dostlar Korosu'nda solistliğe başladı. 1987 yılında kendi grubu olan Sema&Taksim'i kurdu. Nâzım Hikmet şarkıları yanı sıra Tuncel Kurtiz'le beraber Şeyh Bedreddin Destanı isimli eseri de seslendirdi.
DİSKOGRAFİ
1992: Ich Höre Istanbul - Jazz A La Turka (İstanbul'u Dinliyorum) (Sema&Taksim)
1995: Şeyh Bedreddin Destanı
1995: Sihir (Sema&Taksim)
1998: Gülnihal (Sema&Taksim)
2005: İlahiler ve Nefesler
2006: EKHO - Efsane Hanımlar
2007: Ashura
2009: EKHO II - Efsane Hanımlar
2011: İstanbul'lu Efsane Hanımlar'ın Dillerindeki Şarkılar (1895-1940)