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Sema Ergenekon kimdir? Sema Ergenekon kaç yaşında, nereli? Sema Ergenekon hayatı ve biyografisi!

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Sema Ergenekon kimdir? Sema Ergenekon kaç yaşında, nereli? Sema Ergenekon hayatı ve biyografisi!

Birçok projesi ile sevilen isim olan Sema Ergenekon vatandaşın sevdiği isimlerden birisi olarak yer alıyor. Çeşitli dizi ve filmlerde yapımcı olan Sema Ergenekon'un hayatı araştırılıyor. İsmini sık sık duyduğumuz isimlerden biri olan Sema Ergenekon kimdir? sorusu vatandaşın araştırdıkları arasında yer alıyor. Peki, Sema Ergenekon kimdir? Sema Ergenekon kaç yaşında, nereli? Sema Ergenekon hayatı ve biyografisi!

Sema Ergenekon kimdir? sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Birçok çeşitli projede yer alan isim vatandaşın ilgisini çekmeyi başarıyor. Yaptığı film ve diziler ile izleyicilerin beğenisini toplayan Sema Ergenekon merak ediliyor. Peki, Sema Ergenekon kimdir? Sema Ergenekon kaç yaşında, nereli? Sema Ergenekon hayatı ve biyografisi!

SEMA ERGENEKON KİMDİR?

Sema Ergenekon (d. 9 Nisan 1977, Ankara) Türk senaryo yazarı ve yapımcıdır.

2014 yılında 41. Altın Kelebek Ödülleri'nde Karadayı dizisinin senaryosunu birlikte kaleme aldıkları Eylem Canpolat ile birlikte En İyi Senarist Ödülü kazanmıştır.

SEMA ERGENEKON SENARYOLARI

2005 Dolunay TV dizisi

2005 Gümüş TV dizisi

2005 Kapıları Açmak TV dizisi

2006-2007 Sıla TV dizisi

2006 İyi ki Varsın TV dizisi

2007 Senden Başka TV dizisi

2008 Derdest TV dizisi

2009 Melekler Korusun TV dizisi

2009 Aile Reisi TV dizisi

2010-2012 Yer Gök Aşk TV dizisi

2011-2012 Lale Devri TV dizisi

2012-2015 Karadayı TV dizisi

2014 Kara Para Aşk TV dizisi

2015 Sevdam Alabora TV dizisi

2017 Kara Yazı TV dizisi

2017 Sana Kalbimi Verdim TV dizisi

2017 Siyah Beyaz Aşk TV dizisi

2018 Gülperi TV dizisi

2020 Zemheri TV dizisi

2020-2021 İmperio de Mentiras TV dizisi

2021 Menajerimi Ara TV dizisi

2021 Kahraman Babam TV dizisi

2021-günümüz Yargı TV dizisi

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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