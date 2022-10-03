Sema Ergenekon kimdir? Sema Ergenekon kaç yaşında, nereli? Sema Ergenekon hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Birçok projesi ile sevilen isim olan Sema Ergenekon vatandaşın sevdiği isimlerden birisi olarak yer alıyor. Çeşitli dizi ve filmlerde yapımcı olan Sema Ergenekon'un hayatı araştırılıyor. İsmini sık sık duyduğumuz isimlerden biri olan Sema Ergenekon kimdir? sorusu vatandaşın araştırdıkları arasında yer alıyor. Peki, Sema Ergenekon kimdir? Sema Ergenekon kaç yaşında, nereli? Sema Ergenekon hayatı ve biyografisi!
Sema Ergenekon kimdir? sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Birçok çeşitli projede yer alan isim vatandaşın ilgisini çekmeyi başarıyor. Yaptığı film ve diziler ile izleyicilerin beğenisini toplayan Sema Ergenekon merak ediliyor. Peki, Sema Ergenekon kimdir? Sema Ergenekon kaç yaşında, nereli? Sema Ergenekon hayatı ve biyografisi!
SEMA ERGENEKON KİMDİR?
Sema Ergenekon (d. 9 Nisan 1977, Ankara) Türk senaryo yazarı ve yapımcıdır.
2014 yılında 41. Altın Kelebek Ödülleri'nde Karadayı dizisinin senaryosunu birlikte kaleme aldıkları Eylem Canpolat ile birlikte En İyi Senarist Ödülü kazanmıştır.
SEMA ERGENEKON SENARYOLARI
2005 Dolunay TV dizisi
2005 Gümüş TV dizisi
2005 Kapıları Açmak TV dizisi
2006-2007 Sıla TV dizisi
2006 İyi ki Varsın TV dizisi
2007 Senden Başka TV dizisi
2008 Derdest TV dizisi
2009 Melekler Korusun TV dizisi
2009 Aile Reisi TV dizisi
2010-2012 Yer Gök Aşk TV dizisi
2011-2012 Lale Devri TV dizisi
2012-2015 Karadayı TV dizisi
2014 Kara Para Aşk TV dizisi
2015 Sevdam Alabora TV dizisi
2017 Kara Yazı TV dizisi
2017 Sana Kalbimi Verdim TV dizisi
2017 Siyah Beyaz Aşk TV dizisi
2018 Gülperi TV dizisi
2020 Zemheri TV dizisi
2020-2021 İmperio de Mentiras TV dizisi
2021 Menajerimi Ara TV dizisi
2021 Kahraman Babam TV dizisi
2021-günümüz Yargı TV dizisi