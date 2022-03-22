Sema Bekmez ne zaman öldü, kimdir? Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez neden öldü? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sema Bekmez ne zaman öldü, kimdir? Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez neden öldü?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Sema Bekmez ne zaman öldü, kimdir? Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez neden öldü?

Usta sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Sema Bekmez kimdir, Sema Bekmez'in eşi kim sorusunu araştırıyor. Şarkıları ve besteleri ile dikkat çeken Göğebakan ile yaptığı evlilik nedeniyle adından söz ettirmişti. Sema Bekmez biyografisi haberimizde.

Sema Bekmez kimdir sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Menajer/organizatör olarak görev yapan Bekmez hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Sema Bekmez nereli? Sema Bekmez ile Murat Göğebakan neden ayrıldı? İşte, Sema Bekmez hayatına dair ayrıntılar...

SEMA BEKMEZ KİMDİR?

Bekmez, 2000 yılında şarkıcı Murat Göğebakan ile hayatını birleştirmiş ve bu gelişme ile tanınmıştı. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. Bu evlilikten ise çiftin Bülent isminde bir oğulu dünyaya geldi. Sema Bekmez menajer - organizatör olarak tanınıyordu.

Sema Bekmez kimdir? Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez nereli, kaç yaşında?

2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez'le ayrılmıştı. Evliliğin bitmesine neden olarak da ihanet iddiası gösterildi. 31 Temmuz 2014 yılında Murat Göğebakan yaşamını yitirdi. Böylelikle çift 2011'de kesin olarak boşandı. Sema Bekmez, 6 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez'in şeker komasına girdiği belirtildi.

Haberler.com - Gündem

Murat Göğebakan, Murat Göğebakan, Murat Göğebakan, Evlilik, Evlilik, Evlilik, Gündem, Magazin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (7)

muhammed mustafa Yilmaz:

Bu arada rahmetlinin oğlu Bülent ilk evliliğindendir.

Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
ÖZGÜL:

Bu ilk evliliği değil ki onun,o aldatmaya alışkındı...

Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
ÖZGÜL:

Onda erkek çoktu...

Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title