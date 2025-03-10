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Sema Aydemir diskalifiye olacak mı?

Sema Aydemir diskalifiye olacak mı?
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Survivor All Star 2025'te Sema Aydemir'in diskalifiye olup olmayacağı merak ediliyor. İletişim oyunu sırasında yaşanan olaylar, Sema Aydemir'in yarışmadaki geleceğini belirsiz hale getirdi. Peki, Sema Aydemir diskalifiye olacak mı?

Survivor'da yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı'nın Sema Aydemir'e "Pasaportunu istiyor musun?" şeklindeki çıkışı dikkat çekti. Yarışmanın takipçileri, Sema Aydemir diskalifiye edilecek mi? sorusuna yanıt arıyor. Sema Aydemir'in oyun alanını terk etmesi, diskalifiye ihtimalini güçlendirdi. İzleyiciler, Sema Aydemir diskalifiye olacak mı? sorusunun cevabını ve Acun Ilıcalı'nın vereceği kararı heyecanla bekliyor. Peki, Sema Aydemir diskalifiye olacak mı? Survivor Sema Aydemir yarışmadan ayrılacak mı?

SEMA AYDEMİR DİSKALİFİYE OLACAK MI?

?Survivor All Star 2025'te Sema Aydemir'in durumu belirsizliğini koruyor. İletişim oyunu sırasında sinirlenerek sırt çantasını alıp oyun alanını terk eden Sema Aydemir'in bu davranışı sonrası acil durum konseyi toplandı.

Sema Aydemir diskalifiye olacak mı?

ACUN ILICALI NE DEDİ?

Konseyde Acun Ilıcalı, Sema'ya "Pasaportunu istiyor musun, istemiyor musun?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu gelişmeler, Sema'nın diskalifiye edilip edilmeyeceği konusunda izleyiciler arasında merak uyandırdı. Ancak şu an itibarıyla resmi bir açıklama yapılmadığından, Sema Aydemir'in yarışmadaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Sema Aydemir diskalifiye olacak mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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