Selvi Kılıçdaroğlu kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kimdir?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kimdir konusu son günlerin en çok merak edilenkonuları arasında yer aldı. Siyaset gündeminin satır aralarında kendine yer bulan konu sonrası Selvi Kılıçdaroğlu kimdir ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kimdir konusu araştırıldı.

Doğum tarihi: 1952

(71 yıl yaşında),

Tunceli, Türkiye

Selvi Kılıçdaroğlu (d. 1952; Ballıca, Nazımiye, Tunceli), Türk gazeteci. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşidir.

Özel yaşamı

Lise dönemine kadar hiç görmediği teyze çocuğu Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştıktan sonra 1974 yılında evlendi. Evliliği sebebiyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nu yarıda bıraktı. Bu evlilikten 3 çocuk sahibi oldu. Kılıçdaroğlu çiftinin bir çocuğu da 3 aylıkken öldü. Eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete girmesine "pek sıcak bakmadığını ama sevdiği işi yaptığı için ona saygı gösterdiğini" ifade etmiştir.