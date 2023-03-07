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Selvi Kılıçdaroğlu kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kimdir?

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Selvi Kılıçdaroğlu kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mİllet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel hayatı merak edildi. Merak edilen isimlerden biri de Seli Kılıçdaroğlu oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kimdir?

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kimdir konusu son günlerin en çok merak edilenkonuları arasında yer aldı. Siyaset gündeminin satır aralarında kendine yer bulan konu sonrası Selvi Kılıçdaroğlu kimdir ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kimdir konusu araştırıldı.

SELVİ KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1952

(71 yıl yaşında),

Tunceli, Türkiye

Selvi Kılıçdaroğlu (d. 1952; Ballıca, Nazımiye, Tunceli), Türk gazeteci. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşidir.

Özel yaşamı

Lise dönemine kadar hiç görmediği teyze çocuğu Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştıktan sonra 1974 yılında evlendi. Evliliği sebebiyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nu yarıda bıraktı. Bu evlilikten 3 çocuk sahibi oldu. Kılıçdaroğlu çiftinin bir çocuğu da 3 aylıkken öldü. Eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete girmesine "pek sıcak bakmadığını ama sevdiği işi yaptığı için ona saygı gösterdiğini" ifade etmiştir.

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