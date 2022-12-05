Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar gündem olmuştu. Vatandaşlar ise Selvi Kılıçdaroğlu hasta mı? Selvi Kılıçdaroğlu hastalığı ne? Selvi Kılıçdaroğlu neden uyuyakaldı? sorularına yanıt aradı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun hasta olduğu haberlerinin ardından sevenleri Selvi Kılıçdaroğlu hasta mı? sorusuna yanıt aradı. Detaylar haberimizde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun eşinin İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında uyuyakalması gündem oldu. Peki, Selvi Kılıçdaroğlu hasta mı? Selvi Kılıçdaroğlu hastalığı ne? Selvi Kılıçdaroğlu neden uyuyakaldı?

SELVİ KILIÇDAROĞLU HASTA MI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından CHP liderinin başdanışmanı ABD'li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin online bağlantı ile salondakilere seslendi. Rifkin, uzun ve akademik bir konuşma yaparken Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun programda gözlerinin kapalı olduğu anlar kameralar tarafından görüntülendi. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar sosyal medyada gündem olurken, birçok yayın organında da haberleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olaya ilişkin basın açıklaması yaptı. "Kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce de bir tedavi uygulandı kendisine. Serum verildi" dedi. Etkinlikten önce test yapıldığını belirten Nazlıaka, "Bunu paylaşmak zorunda kalmak çok utanç verici ama kendisinin kovid pozitif olduğu da ortaya çıktı" dedi.

Nazlıaka, "Dün genel başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesine tarihi, böylesine önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce de bir tedavi uygulandı kendisine. Serum verildi. Hatta bu nedenle 14.00'te başlayacak olan etkinliğimiz 11 dakika kadar geç başladı. Çünkü genel başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Daha sonrasında salona birlikte giriş yaptılar. Ayrıca Selvi hanım dün, sonrasında bir test yaptırdı. Bunu paylaşmak zorunda kalmak çok utanç verici ama kendisinin kovid pozitif olduğu da ortaya çıktı. Bu belgeyi de burada basın mensuplarıyla paylaşıyoruz. Buradan Selvi hanıma, Kılıçdaroğlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." dedi.