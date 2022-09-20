Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Selver Mira Atagül'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Selver Mira Atagül sevgilisi var mı? Miss Turkey Selver Mira Atagül evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Selver Mira Atagül'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Selver Mira Atagül sevgilisi var mı? Miss Turkey Selver Mira Atagül evli mi? Detaylar haberimizde…

SELVER MİRA ATAGÜL SEVGİLİSİ VAR MI?

2022 Miss Turkey 10 numarası Selver Mira Atagül'dür. Selver Mira Atagül, Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Selver Mira, 1.72 boyundadır. Miss Turkey 10 numarası Selver Mira Atagül'ün @miraatagul_ kullanıcıyla 112 bin takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY SELVER MİRA ATAGÜL EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Selver Mira Atagül'ün evli olmadığı bilinmektedir.