Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında yer alan isimlerden bir tanesi de Selman Günaydın oluyor ve Selman Günaydın kimdir? Sorusu başta olmak üzere Selman Günaydın kaç yaşında, nereli? Soruları da araştırılıyor. Peki, Selman Günaydın kimdir? Selman Günaydın kaç yaşında, nereli? Selman Günaydın hayatı ve biyografisi!

AKP Torbalı İlçe Başkanı görevini yapması ile bilinen Selman Günaydın hakkında birçok detay merak konusu haline geldi. Selman Günaydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gibi sorular ve Selman Günaydın kimdir? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Selman Günaydın kimdir? Selman Günaydın kaç yaşında, nereli? Selman Günaydın hayatı ve biyografisi!

SELMAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Selman Günaydın 1988 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve AÜ Yerel Yönetimler bölümünden mezun oldu. TÜBİTAK bünyesindeki Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından düzenlenen Liderlik Akademisi'ni bitirdi. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki Hükümet Liderlik Okulu'nda Yerel Yönetimler Akademisi programını tamamladı. Siyasete AKP Gençlik Kolları'nda başladı. İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AKP İzmir İl Başkanlığı'nda 6. Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2020 yılında AKP Torbalı İlçe Başkanı seçildi.