Selman Altaş kimdir? Selman Altaş hangi partiden? Selman Altaş kaç yaşında, nereli?

AK Parti Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in görevden alındığı ve yerine Selman Altaş'ın atandığı ifade edildi. Gelişmenin ardından ise vatandaşlar Selman Altaş'ın hayatını merak etti. Peki, Selman Altaş kimdir? Selman Altaş hangi partiden? Selman Altaş kaç yaşında, nereli?