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Selman Altaş kimdir? Selman Altaş hangi partiden? Selman Altaş kaç yaşında, nereli?

Selman Altaş kimdir? Selman Altaş hangi partiden? Selman Altaş kaç yaşında, nereli?

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AK Parti Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in görevden alındığı ve yerine Selman Altaş'ın atandığı ifade edildi. Gelişmenin ardından ise vatandaşlar Selman Altaş'ın hayatını merak etti. Peki, Selman Altaş kimdir? Selman Altaş hangi partiden? Selman Altaş kaç yaşında, nereli?

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Milletvekili aday listesini beğenmeyerek sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum. İstifanın eşiğindeyiz" diyen AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Tomakin'in yerine Selman Altaş'ın atandığı ifade edildi. Vatandaşlar ise arama motorlarında Selman Altaş aratıldı. Peki, Selman Altaş kimdir? Selman Altaş hangi partiden? Selman Altaş kaç yaşında, nereli?

SELMAN ALTAŞ KİMDİR?

1985 yılında Ordu'da doğan isim Ordu Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Namık Altaş Koleji'nde yönetim kurulundadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

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