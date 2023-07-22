Selma Güneri kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Selma Güneri'nin hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Hayatımın Neşesi dizisinde rol alan Selma Güneri'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Selma Güneri kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Selma Güneri ile ilgili bilgiler yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Selma Güneri geliyor. Peki, Selma Güneri kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Selma Güneri'nin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
SELMA GÜNERİ KİMDİR?
Selma Güneri (31 Ocak 1951, İstanbul) Türk oyuncu ve ses sanatçısı.
Hayatı ve kariyeri
1951 yılında İstanbul'da doğdu. Ses sanatçısı Lütfi Güneri'nin kızı, orkestra şefi ve şarkıcı Çetin İnöntepe'nin kardeşidir. Babası1967 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybetti. İlkokulu Amerika'da, ortaokulu Şişli Koleji'nde okudu. Ardından devam ettiği Kandilli Kız Lisesi'nin orta kısmından sonra öğrenimini bıraktı.
1964 yılında Perde Dergisi'nin açtığı yarışmada birinci olmasının ardından Halit Refiğ'in yönettiği "İstanbul'un Kızları" filmiyle sanat hayatına başladı. Güneri, 1965 yılında Duygu Sağıroğlu'nun yönettiği ve Yılmaz Güney'in başrol oynadığı "Ben Öldükçe Yaşarım" filminde, çocuk kadın görünümü ile bir dansöz kızı oynadı. 1966 yılında "Ben Öldükçe Yaşarım" ve "Son Kuşlar" filmlerindeki oyunculuğu ile henüz 15 yaşında iken Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.
Selma Güneri, 1966 yılında oyuncu Yusuf Sezgin ile evlendi. Umut Sezgin (d. 3 Mayıs 1975) adında oyuncu olan bir oğlu vardır. 1979 yılında boşandılar. 1980 yılında baterist Asım Ekren ile nişanlandı ve ayrıldıktan 10 yıl sonra Asım Ekren ile evlendi. 1994 yılında boşandılar.
1996 yılında senaryosunu Mete Özgencil'in yazdığı İrfan Tözüm'ün yönetmenliğini yaptığı "Mum Kokulu Kadınlar" filminde Güneri; Halil Ergün, Hande Ataizi, Sevtap Parman, Yasemin Alkaya ile birlikte oynadı. 2011 yılında Cem Kılıç ve Zeynep Dörtkardeşler ile "Dinle Sevgili" dizisinde rol aldı.
Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu plak doldurmuşlardı. Bu furyaya Selma Güneri de katıldı ve dört 45'lik plak doldurdu. Ayrıca 1987 yılında "Ayrılamayız" isimli bir albüm yapmıştır.
Filmografisi
- 1964: Beş Şeker Kız
- 1964: Dullar Tercih Edilir
- 1964: İstanbul'un Kızları
- 1964: On Korkusuz Adam
- 1964: Sen Vur Ben Kırayım
- 1964: Şu Kızların Elinden
- 1965: Ağlayan Gözler
- 1965: Ben Öldükçe Yaşarım
- 1965: Kasımpaşalı Recep
- 1965: Kasımpaşalı
- 1965: On Korkusuz Kadın
- 1965: Şekerli Misin Vay Vay
- 1965: Sevmek Seni
- 1965: Şoför Nebahat Bizde Kabahat
- 1965: Son Kuşlar
- 1965: Tehlikeli Adam
- 1965: Yasak Sokaklar
- 1965: Akrep Kuyruğu
- 1965: Başlık
- 1965: Bitmeyen Korku
- 1965: Bitmeyen Yol
- 1965: Cezmi Band 007.5
- 1965: Gizli Emir
- 1965: Kanlı Meydan
- 1966: Affedilmeyen
- 1966: Korkusuz Adam
- 1966: Malkoçoğlu
- 1966: Namus Kanla Yazılır
- 1966: Acı Tesadüf
- 1966: Akşam Güneşi
- 1966: Beyoğlu Esrarı
- 1966: Can Düşmanı
- 1966: Çılgın Gençlik
- 1966: Günah Çocuğu
- 1966: İslamoğlu
- 1966: Kader Çıkmazı
- 1966: Kanlı Hıdrellez
- 1966: Kanlı Mezar
- 1966: Korkunç Arzu
- 1966: Nikahsızlar
- 1966: Türkün Aşkı Başkadır
- 1967: Ringo Kazım
- 1967: Ağır Suç
- 1967: Aşkınla Divaneyim
- 1967: Dördü De Seviyordu
- 1967: Evlat Uğruna
- 1967: Korkunç Yumruk
- 1967: Ringo Gestapo'ya Karşı
- 1968: Kanlı Nigar
- 1968: Kezban
- 1968: İnsan İki Kere Yaşar
- 1968: Kadın Asla Unutmaz
- 1968: Maskeli Beşler
- 1968: Maskeli Beşlerin Dönüşü
- 1968: Yaşamak Haram Oldu
- 1969: Acı İle Karışık
- 1969: Aşk Yarışı
- 1969: Gizli Emir
- 1969: Mazimdeki Kadın
- 1970: Gölgedeki Adam
- 1970: Talihsiz Baba
- 1972: Sev Dedi Gözlerim
- 1974: Askerin Dönüşü
- 1974: Boşver Arkadaş
- 1974: Dayı
- 1974: Sahipsizler
- 1974: Yayla Kızı
- 1976: Babanın Suçu
- 1976: Her Gönülde Bir Aslan Yatar
- 1976: Tuzak
- 1976: Hamza Dalar Osman Çalar
- 1976: Saffet Beni Affet
- 1977: Benim Altı Sevgilim
- 1978: Görünmeyen Düşman
- 1978: Bir Kadının Penceresinden
- 1981: Unutulmayanlar
- 1987: Elif AnaAyşe Kız
- 1992: Küçük Şeyler
- 1994: Zapping Ailesi
- 1996: Hoşçakal İstanbul
- 1996: Mum Kokulu Kadınlar
- 1998: Her Şey Oğlum İçin
- 2001: Dedem, Gofret ve Ben
- 2003: Kırık Ayna
- 2004: Paydos
- 2004: Zümrüt
- 2005: Hepimiz Kardeşiz
- 2005: Nehir
- 2007: İki Yabancı
- 2011: Dinle Sevgili
- Yakında: Hayatımın Neşesi
Diskografi
- 1967: Sana İhtiyacım Var / Unut Sen Beni / Sahibinin Sesi / Plak
- 1967: Düğün Akşamı / Ay Altında / Sahibinin Sesi / Plak
- 1968: Yolun Açık Olsun / Bilmezdim Evvel Varmış Kaderde / Sahibinin Sesi / Plak
- 1969: Aşka Gülerdim / Eski Günler Gelecekmi? / Sahibinin Sesi / Plak
- 1987: Ayrılamayız
Ödüller
- 1966: 3. Altın Portakal Film Festivali - Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Son Kuşlar ve Ben Öldükçe Yaşarım
- 2006: Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali - Onur Ödülü
- 2007: 14. Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
- 2015: 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü
- 2019: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü