Hayatımın Neşesi dizisinde rol alan Selma Güneri'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Selma Güneri kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Selma Güneri ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Selma Güneri geliyor. Peki, Selma Güneri kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Selma Güneri'nin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

SELMA GÜNERİ KİMDİR?

Selma Güneri (31 Ocak 1951, İstanbul) Türk oyuncu ve ses sanatçısı.

Hayatı ve kariyeri

1951 yılında İstanbul'da doğdu. Ses sanatçısı Lütfi Güneri'nin kızı, orkestra şefi ve şarkıcı Çetin İnöntepe'nin kardeşidir. Babası1967 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybetti. İlkokulu Amerika'da, ortaokulu Şişli Koleji'nde okudu. Ardından devam ettiği Kandilli Kız Lisesi'nin orta kısmından sonra öğrenimini bıraktı.

1964 yılında Perde Dergisi'nin açtığı yarışmada birinci olmasının ardından Halit Refiğ'in yönettiği "İstanbul'un Kızları" filmiyle sanat hayatına başladı. Güneri, 1965 yılında Duygu Sağıroğlu'nun yönettiği ve Yılmaz Güney'in başrol oynadığı "Ben Öldükçe Yaşarım" filminde, çocuk kadın görünümü ile bir dansöz kızı oynadı. 1966 yılında "Ben Öldükçe Yaşarım" ve "Son Kuşlar" filmlerindeki oyunculuğu ile henüz 15 yaşında iken Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.

Selma Güneri, 1966 yılında oyuncu Yusuf Sezgin ile evlendi. Umut Sezgin (d. 3 Mayıs 1975) adında oyuncu olan bir oğlu vardır. 1979 yılında boşandılar. 1980 yılında baterist Asım Ekren ile nişanlandı ve ayrıldıktan 10 yıl sonra Asım Ekren ile evlendi. 1994 yılında boşandılar.

1996 yılında senaryosunu Mete Özgencil'in yazdığı İrfan Tözüm'ün yönetmenliğini yaptığı "Mum Kokulu Kadınlar" filminde Güneri; Halil Ergün, Hande Ataizi, Sevtap Parman, Yasemin Alkaya ile birlikte oynadı. 2011 yılında Cem Kılıç ve Zeynep Dörtkardeşler ile "Dinle Sevgili" dizisinde rol aldı.

Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu plak doldurmuşlardı. Bu furyaya Selma Güneri de katıldı ve dört 45'lik plak doldurdu. Ayrıca 1987 yılında "Ayrılamayız" isimli bir albüm yapmıştır.

Filmografisi

1964: Beş Şeker Kız

1964: Dullar Tercih Edilir

1964: İstanbul'un Kızları

1964: On Korkusuz Adam

1964: Sen Vur Ben Kırayım

1964: Şu Kızların Elinden

1965: Ağlayan Gözler

1965: Ben Öldükçe Yaşarım

1965: Kasımpaşalı Recep

1965: Kasımpaşalı

1965: On Korkusuz Kadın

1965: Şekerli Misin Vay Vay

1965: Sevmek Seni

1965: Şoför Nebahat Bizde Kabahat

1965: Son Kuşlar

1965: Tehlikeli Adam

1965: Yasak Sokaklar

1965: Akrep Kuyruğu

1965: Başlık

1965: Bitmeyen Korku

1965: Bitmeyen Yol

1965: Cezmi Band 007.5

1965: Gizli Emir

1965: Kanlı Meydan

1966: Affedilmeyen

1966: Korkusuz Adam

1966: Malkoçoğlu

1966: Namus Kanla Yazılır

1966: Acı Tesadüf

1966: Akşam Güneşi

1966: Beyoğlu Esrarı

1966: Can Düşmanı

1966: Çılgın Gençlik

1966: Günah Çocuğu

1966: İslamoğlu

1966: Kader Çıkmazı

1966: Kanlı Hıdrellez

1966: Kanlı Mezar

1966: Korkunç Arzu

1966: Nikahsızlar

1966: Türkün Aşkı Başkadır

1967: Ringo Kazım

1967: Ağır Suç

1967: Aşkınla Divaneyim

1967: Dördü De Seviyordu

1967: Evlat Uğruna

1967: Korkunç Yumruk

1967: Ringo Gestapo'ya Karşı

1968: Kanlı Nigar

1968: Kezban

1968: İnsan İki Kere Yaşar

1968: Kadın Asla Unutmaz

1968: Maskeli Beşler

1968: Maskeli Beşlerin Dönüşü

1968: Yaşamak Haram Oldu

1969: Acı İle Karışık

1969: Aşk Yarışı

1969: Gizli Emir

1969: Mazimdeki Kadın

1970: Gölgedeki Adam

1970: Talihsiz Baba

1972: Sev Dedi Gözlerim

1974: Askerin Dönüşü

1974: Boşver Arkadaş

1974: Dayı

1974: Sahipsizler

1974: Yayla Kızı

1976: Babanın Suçu

1976: Her Gönülde Bir Aslan Yatar

1976: Tuzak

1976: Hamza Dalar Osman Çalar

1976: Saffet Beni Affet

1977: Benim Altı Sevgilim

1978: Görünmeyen Düşman

1978: Bir Kadının Penceresinden

1981: Unutulmayanlar

1987: Elif AnaAyşe Kız

1992: Küçük Şeyler

1994: Zapping Ailesi

1996: Hoşçakal İstanbul

1996: Mum Kokulu Kadınlar

1998: Her Şey Oğlum İçin

2001: Dedem, Gofret ve Ben

2003: Kırık Ayna

2004: Paydos

2004: Zümrüt

2005: Hepimiz Kardeşiz

2005: Nehir

2007: İki Yabancı

2011: Dinle Sevgili

Yakında: Hayatımın Neşesi

Diskografi

1967: Sana İhtiyacım Var / Unut Sen Beni / Sahibinin Sesi / Plak

1967: Düğün Akşamı / Ay Altında / Sahibinin Sesi / Plak

1968: Yolun Açık Olsun / Bilmezdim Evvel Varmış Kaderde / Sahibinin Sesi / Plak

1969: Aşka Gülerdim / Eski Günler Gelecekmi? / Sahibinin Sesi / Plak

1987: Ayrılamayız

Ödüller