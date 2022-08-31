Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Selin Yağcıoğlu sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu Berk Atan ayrıldı mı? İşte detaylar...

Bir dönem spor spikerliği yapan Selin Yağcıoğlu şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak ve yaşadığı aşk ile gündeme geliyor. Peki, Selin Yağcıoğlu sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu Berk Atan ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

SELİN YAĞCIOĞLU SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü fenomen Selin Yağcıoğlu, Gökhan Balarısı ile evlenmiş ve 2019 yılında Su isminde bir kızı dünyaya gelmişti. Yağcıoğlu, Gökhan Balarısı ile boşandıktan sonra geçtiğimiz aylarda Berk Atan ile adı anılmaya başlanmıştır.

SELİN YAĞCIOĞLU BERK ATAN AYRILDI MI?

Geçtiğimiz aylarda ilişkiye başlayan Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan ayrılık kararı aldıklarını takipçileriyle paylaşmışlardı. İkili kısa bir süre sonra tekrardan bir araya gelmiş fakat çok sürmeden ve tekrardan ayrılık kararı almışlardır.