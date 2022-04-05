Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu hayatı ve biyografisi! Selin Yağcıoğlu Instagram hesabı

İSTANBUL (Haberler.com) - Selin Yağcıoğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Selin Yağcıoğlu, 2 yıl boyunca spor spikerliği yapmış ve en çok bu dönemde tanınmıştır. 1,5 yıl FB TV'de, 6 ay boyunca A Spor'da çalışmıştır. Selin Yağcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Selin Yağcıoğlu nereli, mesleği nedir? Selin Yağcıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Selin Yağcıoğlu 15 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki Yağcıoğlu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Çeşitli kanallarda spor spikerliği yapan Yağcıoğlu şuan influencerlık yapmaktadır.

169 cm boyunda ve 50 kilodur.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü mezunudur. 2 yıllık spor spikerliği deneyiminin ardından 2017'den bu yana insan kaynakları alanında çalışmaktadır.

Selin Yağcıoğlu'nun eşi Gökhan Balarısı'dır. Çiftin, 2019 yılında Su isminde bir kızı dünyaya gelmiştir.

SELİN YAĞCIOĞLU INSTAGRAM HESABI

Selin Yağcıoğlu Instagram hesabı "selinyagcioglu" 811 bin takipçisi bulunuyor.

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