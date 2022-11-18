Selin Türkmen kimdir? Selin Türkmen kaç yaşında, nereli? Selin Türkmen oynadığı film ve diziler neler? Selin Türkmen İnstagram hesabı!
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Oyuncu Selin Türkmen kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Selin Türkmen kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Selin Türkmen kimdir? Selin Türkmen kaç yaşında, nereli? Selin Türkmen oynadığı film ve diziler neler? Selin Türkmen İnstagram hesabı!
Selin Türkmen ilk olarak Hekimoğlu dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiren Selin Türkmen kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Selin Türkmen kimdir? Selin Türkmen kaç yaşında, nereli? Selin Türkmen oynadığı film ve diziler neler? Selin Türkmen İnstagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…
SELİN TÜRKMEN KİMDİR?
Selin Türkmen İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. İnstagram hesabında @sselinturkmenn kullanıcı adıyla 16,6 bin takipçisi bulunmaktadır. Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakteriyle adından söz ettirmektedir.