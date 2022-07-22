Selin Sezgin kimdir? Selin Sezgin kaç yaşında ve nereli? Selin Sezgin biyografisi!

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SELİN SEZGİN KİMDİR?

Selin Sezgin (d. 20 Haziran 1990, Ankara, Türkiye) Türk aktris ve sanatçı. Türk drama dizisi Elif'teki Melek rolüyle uluslararası üne sahip olmuştur. 2006 yılında Zeytinyağlı Yiyemem Aman filmindeki Emine rolüyle oyunculuk kariyerine başladı.

SELİN SEZGİN INSTAGRAM HESABI

Selin Sezgin Instagram hesabı "selinsezgiinn" 150 bin takipçisi bulunuyor.