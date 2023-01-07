Ekranların sevilen yüzleri olan Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem'in hayatı merak ediliyor. O Ses Türkiye yılbaşı programında sahne alan ikili hakkında merak edilenler arasında ise Selin Şekerci Selçuk Yöntem sevgili mi? Selin Şekerci evli mi? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne konuk olan Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem hakkında merak edilenler var. Sevenleri arama motorlarında Selin Şekerci Selçuk Yöntem sevgili mi? Selin Şekerci evli mi? sorularına yanıt arıyor. Yeni bir projede yer alan ikili Selin Şekerci Selçuk Yöntem sevgili mi? Selin Şekerci evli mi? İşte merak edilenler...

SELİN ŞEKERCİ SELÇUK YÖNTEM SEVGİLİ Mİ?

İkilinin arasında bir ilişki durumu bulunmuyor. Selin Şekerci ve Selçuk Yöntem 'Sevda Mecburi İstikamet' filminde bir baba ve kızı canlandırıyor.