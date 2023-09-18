Başarılı oyuncu Selin Şekerci Aile dizisine mi dahil oluyor ve Aile dizisi Serap kimdir merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aile dizisi yeni sezon öncesi kadrosunu genişletiyor. Peki, Selin Şekerci Aile dizisine mi giriyor? Aile dizisi Serap kimdir?

Selin Şekerci Aile dizisine mi giriyor ve Aile dizisi Serap kimdir soruları gündeme geliyor. Güzel oyuncu Selin Şekerci, televizyonun iddialı projelerinin başında gelen Aile dizisinin kadrosuna dahil oldu mu sorusu merak ediliyor. Selin Şekerci Aile dizisine mi giriyor? Aile dizisi Serap kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SELİN ŞEKERCİ AİLE DİZİSİNE Mİ GİRİYOR?

Güzel oyuncu Selin Şekerci, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı Aile dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şekerci dizide Tatlıtuğ'un ağabeyini oynayan Nejat İşler'in partneri Serap rolünü oynayacak.

AİLE DİZİSİ SERAP KİMDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cihan ve Aslan'ın büyük hesaplaşmasına sahne olacak diziye avukat Serap Vural karakteri katılacak. Devin Akın'ın avukatı olan Serap ile Cihan (Nejat İşler) arasında bir bağ kurulacak. Rol için en güçlü adayın başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle öne çıkan Selin Şekerci olduğu konuşuluyor.

Hakan Bonomo ve Ali Kobanbay'ın yazdığı senaryo ekibinde Bengi Özsöğüt ve Adil Güreşçi de yer alıyor. Ay Yapım imzalı dizi 2 aylık zaman atlamasıyla Soykan'ların marina açılışıyla başlayacak.

SELİN ŞEKERCİ

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci (d. 1 Haziran 1989, İzmir), Türk oyuncu. 1 Haziran 1989 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesinde doğan Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda birçok tiyatro oyununda yer aldı. Öte yandan yine İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisiyle televizyon macerası başlayan Şekerci, 3 bölüm Feyza karakterine hayat verdi. Daha sonra İstanbul'a gelerek; dizi-film ve reklamlarda oynamaya başladı.

Panda, Tariş Zeytinyağı ve Turkcell Selocan Şanslı Gün reklamlarında oynadı. Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırarak ilk başrolünü üstlendi. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol almıştır. 2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme adlı dizide Irmak karakterini canlandırmıştır. 2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. 2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır. 2021'den beri BluTV adlı dijital kanalda, Yeşilçam dizisinin başrol oyuncusudur.