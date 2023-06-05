Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Selin Sayek Böke hakkında araştırmalar yapılıyor. Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke hayatı ve biyografisi!

Selin Sayek Böke (d. 24 Ağustos 1972; Buffalo, New York), Türk akademisyen, ekonomist ve siyasetçi.

Hayatı

Selin Sayek, 24 Ağustos 1972 tarihinde, Füsun Sayek ve İskender Sayek çiftinin[3][4] kızı olarak Buffalo, New York'ta doğdu. Annesi hekim, babası tıp profesörüdür. Anne tarafı Niğdeli, baba tarafı Hatay'ın Arsuz ilçesindendir.

Sayek sırasıyla Çankaya İlkokulu'ndan, 1989'da TED Ankara Koleji'nden, 1993'te de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1999 yılına kadar Duke Üniversitesi'nde iktisat alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2003'te Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında ise doçent oldu.

Siyasi kariyeri

2014'te Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'ne seçildi.Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP'nin İzmir 1. bölge milletvekili adayı oldu ve TBMM'ye girdi. Kasım 2015'teki erken genel seçimlerde yeniden aynı şehirden milletvekili seçildi. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü yaptı. 6 Mayıs 2017 tarihinde Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığından ve Parti sözcülüğünden istifa etti. Temmuz 2020'de yapılan bir sonraki kurultay sonrasında CHP Genel Sekreteri görevine getirildi.

2019 yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'nun başkan vekili olarak seçildi. Böke, bu göreve gelen ilk Türk parlamenter oldu. 30 Ocak 2020 - 24 Ocak 2022 tarihleri arasında AKPM Avrupa Sosyal Şartı Alt Komitesi Başkanı olmuş, 24 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Sosyal Sorunlar, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi başkanıdır. Merkez Yönetim Kurulundan istifa ettiğini[8] yeni oluşacak Merkez Yönetim Kurulu'nda bir görev almayacağını fakat parti Meclis üyesi olarak faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.