Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke nereli, kaç yaşında? - Haberler

Selin Sayek Böke kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk Akademisyen, ekonomist ve siyasetçi olarak bilinen Selin Sayek Böke'nin hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke nereli? Selin Sayek Böke kaç yaşında? İşte detaylar…

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

Selin Sayek Böke, 24 Ağustos 1972'de, Füsun Sayek ve İskender Sayek çiftinin kızı olarak Amerika, New York'ta doğdu. Annesi hekim, babası tıp profesörüdür. Anne tarafından Niğdeli, baba tarafından ise Hataylıdır. Sayek sırasıyla Çankaya İlkokulu'ndan, 1989'da TED Ankara Koleji'nden, 1993'te de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1999 yılına kadar Duke Üniversitesi'nde iktisat alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2003'te Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında ise doçent oldu.

2002 yılında inşaat mühendisi Mert Böke ile evlenen Selin Sayek Böke'nin Can ve Aksel adlarında iki oğlu oldu.

SELİN SAYEK BÖKE SİYASİ KARİYERİ

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'ne seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP'nin 1. Bölge milletvekili adayı oldu ve TBMM'ye girdi. Kasım 2015'teki erken genel seçimlerde yeniden aynı şehirden milletvekili seçildi. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü yaptı. 6 Mayıs 2017 tarihinde Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığından ve Parti sözcülüğünden istifa etti. Temmuz 2020'de yapılan bir sonraki kurultay sonrasında CHP Genel Sekreteri görevine getirildi.

2019 yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'nun başkan vekili olarak seçildi. Böke, bu göreve gelen ilk Türk parlamenter oldu. 30 Ocak 2020 - 24 Ocak 2022 tarihleri arasında AKPM Avrupa Sosyal Şartı Alt Komitesi Başkanı olmuş, 24 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Sosyal Sorunlar, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi başkanıdır.

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