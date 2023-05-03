Selin Sayek Böke aday mı? 2023 Selin Sayek Böke milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Selin Sayek Böke aday mı? 2023 Selin Sayek Böke milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Selin Sayek Böke aday mı? 2023 Selin Sayek Böke milletvekili adayı mı? İşte detaylar...