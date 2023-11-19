Genç oyuncu Selin Kahraman Aldatmak dizisinden ayıldı mı? Sorusu, bir süredir gündemde yer almakta olan haberler nedeniyle merak edilmekte ve internet üzerinde araştırmakta. Peki, Selin Kahraman Aldatmak dizisinden ayıldı mı? Selin Kahraman Aldatmak dizisinden neden ayrıldı, sebebi ne?

Selin Kahraman Aldatmak dizisinden ayıldı mı? Selin Kahraman Aldatmak dizisinden neden ayrıldı, sebebi ne?

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgüt, Bekay Ateş, İlayda Çevik, Selin Kahraman ve Meltem Baytok'un kadrosunda yer aldığı Aldatmak dizisinde bir veda daha yaşanacak. Peki, Selin Kahraman Aldatmak dizisinden ayıldı mı? Selin Kahraman Aldatmak dizisinden neden ayrıldı, sebebi ne?

SELİN KAHRAMAN ALDATMAK DİZİSİNDEN AYILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen dizide Zeliş rolüne hayat veren Selin Kahraman'ın senaryodaki hikayesinin bittiği öğrenildi. Aldatmak'ta yeni bir ayrılığın daha yaşanacağı öğrenildi ancak bu ismin kim olduğu henüz bilinmiyor. 28 yaşındaki Selin Kahraman daha önce dijital platformlarda yayınlanan Yeşilçam ve Ben Gri dizilerinde rol aldı.