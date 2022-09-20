Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Selin Erberk Gurdikyan'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Selin Erberk Gurdikyan sevgilisi var mı? Miss Turkey Selin Erberk Gurdikyan evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Selin Erberk Gurdikyan'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Selin Erberk Gurdikyan sevgilisi var mı? Miss Turkey Selin Erberk Gurdikyan evli mi? Detaylar haberimizde…

SELİN ERBERK GURDİKYAN SEVGİLİSİ VAR MI?

2022 Miss Turkey 8 numarası Selin Erberk Gurdikyan'dır. Selin Erberk, Florida Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Selin Erberk Gurdikyan, 1.78 boyundadır. Miss Turkey 8 numarası Selin Erbek Gurdiyan'ın @whereisselinn kullanıcı adıyla 2.304 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY SELİN ERBERK GURDİKYAN EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple İrem Su Kahramantürk'ün evli olmadığı bilinmektedir. Bu sebeple Selin Erbek Gurdikyan'ın evli olmadığı bilinmektedir.